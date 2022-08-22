Більш "м'які" санкції проти Білорусі, можуть допомогти Росії обійти низку заборон – ISW

Нещодавно російський та білоруський уряди підписали термінову угоду про здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Таким чином Російська Федерація намагається обійти західні санкції, вважають аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ).

Введенні проти країни-агресора обмеження значно ускладнюють роботу оборонного комплексу РФ . Зокрема, заборона постачання комплектуючих не дозволяє будувати високоточну зброю та здійснювати ремонтні роботи. Та Росія шукає шляхи обходу санкцій. Угода з Іраном в авіаційній галузі, аналогічний контракт з Білоруссю сприятиме вирішенню поточних складнощів.

"Ця угода може бути частиною спроби Росії використовувати більш м'який режим санкцій щодо Білорусі, щоб обійти секторальні санкції", - йдеться у звіті ISW.