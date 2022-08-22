Байден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в Україні

Лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії схвильовані ситуацією довкола Запорізької АЕС, інформує ZN.ua.

Байден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в Україні
© Flickr/White House

У неділю президент Сполучених штатів Джо Байден, президент Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову. На порядку денному стояли питання ядерної загрози на ЗАЕС, поточна ситуація на російсько-українському фронті та ядерна програма Ірану. Інформацію про переговори опублікувала пресслужба Білого Дому.

Західні лідери в черговий раз висловили цілковиту та незмінну підтримку України у боротьбі з російською військовою агресією. Особливу увагу приділили ситуації, яка розгортається на Запорізькій АЕС. На їх думку, жодні військові дії неприпустимі поблизу атомної електростанції. Натомість для контролю над ситуацією та з’ясування стану систем безпеки, делегація від МАГАТЕ має якнайшвидче отримати доступ до ЗАЕС.

Після розмови лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії, у Держдепі Сполучених Штатів відзначили ефективність використання військової допомоги українськими захисниками.

.@POTUS: Thanks to the courage and bravery of the Ukrainian people, the equipment we’ve sent, and our colleagues have sent have been used to devastating effect to defend Ukrainian land and airspace. pic.twitter.com/BJGpa78VvY

— Department of State (@StateDept) August 22, 2022

"Завдяки мужності та відвазі українського народу надіслана нами та нашими колегами техніка була використана з руйнівним ефектом для захисту української землі та повітряного простору" - йдеться у Twitteri.

Раніше в Міноборони США заявили, що дії Росії на ЗАЕС є верхом безвідповідальності.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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