Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Київ

Візит може відбутися до кінця серпня.

Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Київ
© Facebook/Christian Lindner

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує відвідати Київ наприкінці літа чи восени. Про це він повідомив в інтерв'ю ARD.

Він додав, що зараз обговорює свій візит із міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Німеччина раніше заблокувала передачу Україні пакета допомоги від Європейського Союзу обсягом 9 млрд євро.

На сьогодні експерти оцінюють втрати України від повномасштабного вторгнення близько 113,5 млрд доларів.

За матеріалами: ard.de /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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