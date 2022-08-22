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2022-08-22
Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Київ
Візит може відбутися до кінця серпня.
© Facebook/Christian Lindner
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує відвідати Київ наприкінці літа чи восени. Про це він повідомив в інтерв'ю
Він додав, що зараз обговорює свій візит із міністром фінансів України Сергієм Марченком.
Німеччина раніше заблокувала передачу Україні пакета допомоги від Європейського Союзу обсягом 9 млрд євро.
На сьогодні експерти оцінюють втрати України від повномасштабного вторгнення близько 113,5 млрд доларів.
Оксана Лебедина, ZN.ua