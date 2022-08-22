Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Київ

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує відвідати Київ наприкінці літа чи восени. Про це він повідомив в інтерв'ю ARD .

Він додав, що зараз обговорює свій візит із міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Німеччина раніше заблокувала передачу Україні пакета допомоги від Європейського Союзу обсягом 9 млрд євро.

На сьогодні експерти оцінюють втрати України від повномасштабного вторгнення близько 113,5 млрд доларів.