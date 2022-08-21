У Міноборони РФ визнали застосування гіперзвукових ракет в Україні

На початку серпня росіяни завдали по військових об'єктах у Вінницькій області ударів гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М "Кинжал". Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підтвердив застосування гіперзвукових ракет "Кинжалів" для завдання ударів по "особливо важливих цілях" в Україні.

Шойгу повідомив, що ракети, аналогів яким немає у світі, застосовувалися тричі.

"Вона застосовувалася у нас під час спеціальної військової операції тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - сказав він у неділю в ефірі телеканалу "Росія-1", передає " Анадолу ".

Шойгу додав, що ракета здатна змінювати траєкторію польоту як у вертикальних, так і горизонтальних площинах і розвиває швидкість до понад 10 махів.