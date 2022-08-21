Окупанти просунулися у напрямку Пісків – Генштаб

Російські окупаційні війська просунулися на Донеччині та Миколаївщині, повідомили у Генштабі. Частковий успіх окупанти мають на напрямку Лозівський – Піски та Васильки – Благодатне.

Невдалими були спроби противника провести розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка та Пасіка – Богородичне на слов’янському напрямку, а також на напрямку Спартак – Опитне на авдіївському.

Жорсткою відсіччю українських військових, втратами та відступом закінчилися спроби загарбників наступати у напрямках: