Окупанти просунулися у напрямку Пісків – Генштаб

Окупанти просунулися у напрямку Пісків – Генштаб
© Міноборони РФ

Російські окупаційні війська просунулися на Донеччині та Миколаївщині, повідомили у Генштабі. Частковий успіх окупанти мають на напрямку Лозівський – Піски та Васильки – Благодатне.

Невдалими були спроби противника провести розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка та Пасіка – Богородичне на слов’янському напрямку, а також на напрямку Спартак – Опитне на авдіївському.

Жорсткою відсіччю українських військових, втратами та відступом закінчилися спроби загарбників наступати у напрямках:

  • Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка (слов’янський напрямок);
  • Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк (бахмутський напрямок);
  • Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка (авдіївський напрямок);
  • Луганське – Побєда (новопавлівський напрямок)
  • Олександрівка – Таврійське (південнобузький напрямок) .


Ольга Чекіс, ZN.ua





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