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2022-08-21
Окупанти просунулися у напрямку Пісків – Генштаб
© Міноборони РФ
Російські окупаційні війська просунулися на Донеччині та Миколаївщині, повідомили у Генштабі. Частковий успіх окупанти мають на напрямку Лозівський – Піски та Васильки – Благодатне.
Невдалими були спроби противника провести розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка та Пасіка – Богородичне на слов’янському напрямку, а також на напрямку Спартак – Опитне на авдіївському.
Жорсткою відсіччю українських військових, втратами та відступом закінчилися спроби загарбників наступати у напрямках:
- Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка (слов’янський напрямок);
- Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк (бахмутський напрямок);
- Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка (авдіївський напрямок);
- Луганське – Побєда (новопавлівський напрямок)
- Олександрівка – Таврійське (південнобузький напрямок) .
Ольга Чекіс, ZN.ua