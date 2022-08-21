ЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпня

Триває 179-та доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір неділі, 21 серпня, ворога було відкинуто під Словянськом, Бахмутом, Авдіївкою та Павлівкою.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів, провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив, інформує Апостроф.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку ворог невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Південнобузькому напрямку противник наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»
ЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпняЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпня
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 16 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 16 серпня
ЗСУ на донецькому та херсонському напрямках завдали ударів по скупченню техніки окупантівЗСУ на донецькому та херсонському напрямках завдали ударів по скупченню техніки окупантів
РФ може готувати масований ракетний удар по Україні 24 серпня — військовий експертРФ може готувати масований ракетний удар по Україні 24 серпня — військовий експерт
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 15 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 15 серпня
ЗСУ знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурми: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 15 серпняЗСУ знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурми: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 15 серпня
Учора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від ГенштабуУчора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від Генштабу
ЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямкахЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямках
ЗСУ відбили штурм під Слов'янськом і знищили ДРГ ворога: зведення Генштабу на вечір 14 серпняЗСУ відбили штурм під Слов'янськом і знищили ДРГ ворога: зведення Генштабу на вечір 14 серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости