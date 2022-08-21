ЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпня
Триває 179-та доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір неділі, 21 серпня, ворога було відкинуто під Словянськом, Бахмутом, Авдіївкою та Павлівкою.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.
На Слов’янському напрямку ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів, провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.
Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив, інформує
На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.
На Авдіївському напрямку ворог невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.
На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.
На Південнобузькому напрямку противник наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.