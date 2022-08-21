Українські військові відбили штурм окупантів у Херсонській області

У напрямку Благодатного Херсонської області бої тривають, інформує ZN.ua.

Українські військові відбили штурм окупантів у Херсонській області
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Російські окупаційні війська у неділю, 21 серпня, штурмували позиції Збройних сил України у напрямку Потьомкиного Херсонської області, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов. В напрямку Благодатного бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники в районі Високопілля знищили один російський БПЛА "Орлан-10".

Війська РФ продовжують обстрілювати тилові райони Херсонської та Миколаївської областей.


Анна Конюченко, ZN.ua





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