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2022-08-21
Українські військові відбили штурм окупантів у Херсонській області
У напрямку Благодатного Херсонської області бої тривають, інформує
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Російські окупаційні війська у неділю, 21 серпня, штурмували позиції Збройних сил України у напрямку Потьомкиного Херсонської області, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов. В напрямку Благодатного бої тривають", - йдеться в повідомленні.
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Анна Конюченко, ZN.ua