Окупанти не впоралися зі звичайним китайським дроном у Севастополі: подробиці атаки

Окупанти не впоралися зі звичайним китайським дроном у Севастополі: подробиці атаки

Російські окупанти у Севастополі не збили дрон. Він долетів до цілі - штабу Чорноморського флоту та впав на його дах.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Вчора зранку в Севастополі була повітряна тривога та працювала ППО. Знаєте цю історію з дроном. Дрон уже нібито ідентифікований. Це - Majin 5 PRO, китайський дрон, який продається на AliExpress і його вартість 9,5 тис. доларів.

Але це лише візуальна ідентифікація. Справа у тому, що дрона не збили, він впав туди, куди мав впасти - на дах будівлі штабу Чорноморського флоту. Цей дрон не може збити російська ППО, бо він з пластикового корпусу, але має непогані характеристики.

Він важить 85 кг, може взяти заряд 25 кг, у повітрі може перебувати до 7 годин зі швидкістю 125 км. На відео ми бачили, що дрон летів на низькій висоті і його намагались знищити зі стрілецької зброї. Якби його збили - він би вже не летів. Аналогічний дрон був у Ростові-на-Дону, коли там загорілась нафтобаза", - пояснив військовий експерт.

севастополь порт


Алексей Ионов, politeka.net





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