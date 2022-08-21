Bloomberg: Путін нав’язує Росії «потьомкінське» майбутнє
Росіяни ігнорують сьогодення і вірять у краще завтра, але що вони будуть робити, якщо всі «хороші новини» виявляться фальшивкою, інформує
Владімір Путін впевнений, що він переможе в Україні, тому що він просто повинен. Він не лишив собі жодного іншого варіанту, розв’язавши війну, яку він оголосив битвою за саме існування Росії, за її національну ідентичність. З цією війною він зв’язав долю свого режиму. Це екзистенційна битва.
Можливо, саме тому він зосередився на тому, щоб переписати минуле і пережити теперішнє, ігноруючи майбутнє, - пише член редакційної ради
Поки що росіяни відмовляються звертати на це увагу. Російські соціологічні опитування не викликають довіри, як і будь-які подібні дослідження в автократичних системах. Але вони говорять про зростання підтримки уряду. 68% респондентів в липні сказали, що їхня країна рухається в правильному напрямку. Хоча в лютому таких було 52%. І справа не в тому, що сьогоднішні проблеми неочевидні. Проблема в тому, що більшість людей сподіваються, що все минеться, а песимізм щодо майбутнього скоротився.
Більшість росіян не очікують затримок чи скорочення зарплат, вони не бояться втрати роботи. Цікаво і те, що дуже невелика кількість росіян стежать за новинами з фронту. Це важливо, тому що означає, що суспільна підтримка війни конформістська, а не безумовна. Росіяни впевнені, що вони не заплатять за наслідки.