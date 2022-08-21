Bloomberg: Путін нав’язує Росії «потьомкінське» майбутнє

Владімір Путін впевнений, що він переможе в Україні, тому що він просто повинен. Він не лишив собі жодного іншого варіанту, розв’язавши війну, яку він оголосив битвою за саме існування Росії, за її національну ідентичність. З цією війною він зв’язав долю свого режиму. Це екзистенційна битва.

Можливо, саме тому він зосередився на тому, щоб переписати минуле і пережити теперішнє, ігноруючи майбутнє, - пише член редакційної ради Bloomberg Клара Ферреіра Маркес. На жаль для російського автократа, майбутнє часто пов’язане з сьогоденням у дуже неприємний спосіб. Яким би не був кінець його війни проти України (а однозначна перемога малоймовірна), важко уявити собі результат, згідно з яким Росію не уникали б і не ізолювали у подальші роки. Країну чекає майбутнє з товарами поганої якості і низькими стандартами безпеки, мізерними прямими іноземними інвестиціями і скороченням реальних доходів населення.

Поки що росіяни відмовляються звертати на це увагу. Російські соціологічні опитування не викликають довіри, як і будь-які подібні дослідження в автократичних системах. Але вони говорять про зростання підтримки уряду. 68% респондентів в липні сказали, що їхня країна рухається в правильному напрямку. Хоча в лютому таких було 52%. І справа не в тому, що сьогоднішні проблеми неочевидні. Проблема в тому, що більшість людей сподіваються, що все минеться, а песимізм щодо майбутнього скоротився.

Більшість росіян не очікують затримок чи скорочення зарплат, вони не бояться втрати роботи. Цікаво і те, що дуже невелика кількість росіян стежать за новинами з фронту. Це важливо, тому що означає, що суспільна підтримка війни конформістська, а не безумовна. Росіяни впевнені, що вони не заплатять за наслідки.