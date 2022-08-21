У німецькому Бундестазі закликають дати більше зброї Україні і швидко

Представники коаліції у німецькому Бундестазі закликають до додаткових постачань зброї Україні, навіть якщо це може тимчасово послабити німецьке військо.

Таку думку депутати Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні («Союз 90/Зелені») та Александр Мюллер (СвДП) висловили у матеріалі для Spiegel .

Політики, які опікуються безпековими питаннями, наголосили на важливості підтримки України, яка бореться не лише за власну свободу, а й за спільні європейські інтереси та цінності.

«Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети – світового порядку, заснованого на правилах, де керує сила закону, а не закон найсильнішого», - йдеться у матеріалі.

Автори проти ситуативного реагування на поточну виклики та виступають за значне збільшення постачання зброї в Україну в довгостроковій перспективі. Така підтримка має включати навчання українських військових, поставку боєприпасів, технічну підтримку тощо.

«Цього пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю: «Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко», - пояснюють вони.

Досі порівняно невеликий обсяг постачання німецької зброї виправдовувався нестачею техніки в Бундесвері. Однак депутати нагадують, що результат російсько-української війни матиме прямі наслідки для Європи, зокрема, для Німеччини.

«Перемога Росії підірве європейську безпеку. Москва не лише наблизить свій кордон до ЄС. Це також показало б, що можна досягти політичних цілей за допомогою агресивної війни в ??Європі. Таким чином, поразка Києва означала б ще більшу невизначеність, нестабільність та ризик ескалації для Європи; водночас успіх України – більшу безпеку», - зазначили політики.