Чоловік допоміг окупантам розграбувати військову частину ЗСУ: "Особисто супроводжував російську армію"

окупанти, російські солдати, російські війська

У тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області чоловік допоміг російським солдатам розграбувати військову частину. Також він надавав окупантам дані про інших жителів.

Про це повідомляє прокуратуруа Харківської області.

За даними слідства, 38-річний чоловік за власною ініціативою почав співпрацювати з окупантами. Він допоміг їм розграбувати військову частину Національної гвардії, склади м'ясокомбінату та інших підприємств у Чугуївському районі.

Колаборант також передавав солдатам РФ вкрадені продукти, паливно-мастильні матеріали та особисто супроводжував російську армію на автомобілі.

Крім того, чоловік доповідав окупантам про жителів Вовчанська, які мають проукраїнську позицію.

Проти колаборанта відкрили кримінальну справу за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.


Алексей Ионов, politeka.net





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