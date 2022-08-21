ЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областю

Ймовірно, “Орлан-10”.

ЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областю
© Википедия

Українські військові у суботу, 21 серпня, знищили три БПЛА, ймовірно типу "Орлан-10" в Херсонській області, інформує Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"21 серпня, з 12.00 до 13.00 години, у небі над на Херсонською областю, зенітними ракетними підрозділами Повітряне командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно “Орлан-10”), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - йжеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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