В Одеській області ЗСУ знешкодили дрейфуючу міну

Одеська ОВА закликала одеситів не відвідувати пляжі.

В Одеській області ЗСУ знешкодили дрейфуючу міну
© Pixabay

В Одеській області українські захисники виявили та знешкодили російську морську дрейфуючу міну, інформує пресслужба ВМС ЗСУ в Facebook.

Морську міну ліквідував спеціальний підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України.

Влада Одеської області закликає місцевих жителів та гостей не відвідувати пляжі та не купатися в Чорному морі через мінну небезпеку.


Анна Конюченко, ZN.ua





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