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2022-08-21
В Одеській області ЗСУ знешкодили дрейфуючу міну
Одеська ОВА закликала одеситів не відвідувати пляжі.
© Pixabay
В Одеській області українські захисники виявили та знешкодили російську морську дрейфуючу міну, інформує пресслужба ВМС ЗСУ в
Морську міну ліквідував спеціальний підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України.
Влада Одеської області закликає місцевих жителів та гостей не відвідувати пляжі та не купатися в Чорному морі через мінну небезпеку.
Анна Конюченко, ZN.ua