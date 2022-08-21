Україна поінформувала послів G7 про кроки, які вживатиме у разі погіршення ситуації на ЗАЕС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів зустріч з Надзвичайними та Повноважними Послами країн G7 в Україні та Програмою розвитку ООН в Україні, під час якої було порушене питання ситуації на Запорізькій атомній станції, що захоплена російськими військами, а також кроків, які вживатиме України у разі погіршення положення. Про це повідомляє сайт МВС.



У МВС стверджують, що ситуація є контрольованою.



"Поінформовано дипломатичну спільноту про контрольованість процесів в регіоні", - йдеться в повідомленні.



Також, з повідомлення випливає, що Україна вже здійснює кроки для зменшення загрози на ЗАЕС. Але які саме, в МВС не озвучили.

"Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій вже забезпечують конкретні кроки для зменшення загрози в разі деструктивних дій окупантів на ЗАЕС", - зазначили в МВС.



Нагадаємо, 19 серпня росіяни обмежили доступ персоналу на Запорізьку атомну електростанцію. Туди пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.



За повідомленням НАЕК «Енергоатом», росіяни планують відключити атомну електростанцію.



Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання працювати для систем охолодження ядерного палива.