The Economist: В України є причини не поспішати з визволенням усієї Херсонщини

Розмови про швидку перемогу на півдні лише приховують більш складну реальність, в якій Києву потрібен час, щоб підготуватися до реального контрнаступу, інформує ZN.ua.

The Economist: В України є причини не поспішати з визволенням усієї Херсонщини
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

У наступні кілька років армії НАТО вишикуються в чергу біля дверей Генерального штабу України, щоб повчитися в українських командирів, які зупинили наступ Росії на Київ і Одесу, а також завдали більш ніж 60 тисяч втрат ворогу за півроку війни. Однак, величезне випробування ще попереду - Україна хоче повернути свої території.

Про це пише The Economist, нагадуючи про розмови щодо підготовки українського контрнаступу на Херсон і окуповану частину області загалом. Українська армія знищила чи пошкодила мости, які сполучали місто з окупованими територіями, ізолювавши таким чином російські сили на правому березі Дніпра. Також українські військові знищують російські склади зброї і командні пости за допомогою ракет, а генерали впевнені, що Херсон може бути визволений до кінця року.

Але такі тріумфальні розмови приховують більш складну реальність. Росія стягує війська в Херсонську область і зміцнює свої позиції. Битви в міських умовах тривають повільно і дорого обходяться як військовим, так і цивільним на їхньому шляху. Росія захопила Маріуполь, Сєвєродонецьк і інші українські міста, тому що її не хвилювала перспектива знищити їх в процесі. Україна ж хоче зберегти Херсон цілим. Ефективний український контрнаступ буде більше нагадувати затяжну і виснажливу облогу, а не бліцкриг.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Зятю Медведчука пророкують велику посаду але окупованих РФ території України
Сектор оборони та безпеки України перевірять на корупціюСектор оборони та безпеки України перевірять на корупцію
WP: ФСБ почала готувати окупацію України два роки томуWP: ФСБ почала готувати окупацію України два роки тому
Росія готувала одразу два маріонеткові уряди для України – WPРосія готувала одразу два маріонеткові уряди для України – WP
На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідкаНа День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
З'явився шанс "перебити хребет" Кремлю: відновлення в яких кордонах є метою УкраїниЗ'явився шанс "перебити хребет" Кремлю: відновлення в яких кордонах є метою України
Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»
Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль — Ердоган заявив про підтримку УкраїниМи не хочемо пережити ще один Чорнобиль — Ердоган заявив про підтримку України
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Bloomberg: Війна Росії проти України - це відлуння агонії СРСРBloomberg: Війна Росії проти України - це відлуння агонії СРСР
Последние новости
Подгружаем последние новости