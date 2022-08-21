The Economist: В України є причини не поспішати з визволенням усієї Херсонщини

У наступні кілька років армії НАТО вишикуються в чергу біля дверей Генерального штабу України, щоб повчитися в українських командирів, які зупинили наступ Росії на Київ і Одесу, а також завдали більш ніж 60 тисяч втрат ворогу за півроку війни. Однак, величезне випробування ще попереду - Україна хоче повернути свої території.

Про це пише The Economist , нагадуючи про розмови щодо підготовки українського контрнаступу на Херсон і окуповану частину області загалом. Українська армія знищила чи пошкодила мости, які сполучали місто з окупованими територіями, ізолювавши таким чином російські сили на правому березі Дніпра. Також українські військові знищують російські склади зброї і командні пости за допомогою ракет, а генерали впевнені, що Херсон може бути визволений до кінця року.

Але такі тріумфальні розмови приховують більш складну реальність. Росія стягує війська в Херсонську область і зміцнює свої позиції. Битви в міських умовах тривають повільно і дорого обходяться як військовим, так і цивільним на їхньому шляху. Росія захопила Маріуполь, Сєвєродонецьк і інші українські міста, тому що її не хвилювала перспектива знищити їх в процесі. Україна ж хоче зберегти Херсон цілим. Ефективний український контрнаступ буде більше нагадувати затяжну і виснажливу облогу, а не бліцкриг.