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2022-08-21
ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку
Вбито та поранено 12 окупантів.
© ВМС ЗС України / Facebook
Українські морські піхотинці у суботу, 21 серпня, завдавали ударів по скупченню особового складу і техніки військ РФ на донецькому напрямку, інформує ВМС ЗСУ в
"На донецькому напрямку морські піхотинці знищили два танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога", - йдеться в повідомленні.
Українськ артилерія завдала ударів по скупченню особового складу та техніки військ РФ. В результаті вбито та поранено 12 окупантів та знищено самохідну гаубицю "Гіацинт-С".
Анна Конюченко, ZN.ua