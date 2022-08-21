ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку

Українські морські піхотинці у суботу, 21 серпня, завдавали ударів по скупченню особового складу і техніки військ РФ на донецькому напрямку, інформує ВМС ЗСУ в Telegram.

"На донецькому напрямку морські піхотинці знищили два танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога", - йдеться в повідомленні.