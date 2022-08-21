ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку

Вбито та поранено 12 окупантів.

ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку
© ВМС ЗС України / Facebook

Українські морські піхотинці у суботу, 21 серпня, завдавали ударів по скупченню особового складу і техніки військ РФ на донецькому напрямку, інформує ВМС ЗСУ в Telegram.

"На донецькому напрямку морські піхотинці знищили два танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога", - йдеться в повідомленні.

Українськ артилерія завдала ударів по скупченню особового складу та техніки військ РФ. В результаті вбито та поранено 12 окупантів та знищено самохідну гаубицю "Гіацинт-С".


Анна Конюченко, ZN.ua





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