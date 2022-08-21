На Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканців

В облраді розповіли, хто, зокрема, перебуває під ударом, інформує ZN.ua.

На Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканців
© Херсонська міська рада

Протягом останніх тижнів російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів на Херсонщині, повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський в коментарі «Укрінформу». За його словами, в окупованій області збільшується число людей, яких викрадають ворожі військові.

«Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами», – підкреслив Соболевський.

Він додав, що у разі, коли окупанти хочуть змусити співпрацювати когось із одного подружжя, то забирають обох.

Соболевський розповів, що зараз небезпечно перебувати на окупованих Росією територіях вчителям. Він запевнив, що ті працівники сфери освіти, які залишаються на захоплених територіях, отримуватимуть гроші за простій.







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