ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Чорнобаївці

Українські військові ліквідували склад боєприпасів військ РФ у Чорнобаївці в Херсонській області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

"Херсонська область. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.