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2022-08-21
ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Чорнобаївці
Українські захисники продовжують знищувати військові склади окупантів, інформує
Українські військові ліквідували склад боєприпасів військ РФ у Чорнобаївці в Херсонській області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у
"Херсонська область. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua