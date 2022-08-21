ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Чорнобаївці

Українські захисники продовжують знищувати військові склади окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Чорнобаївці

Українські військові ліквідували склад боєприпасів військ РФ у Чорнобаївці в Херсонській області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

"Херсонська область. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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