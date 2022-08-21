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2022-08-21
Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"
Під обстріл потрапили громади Сумської, Харківської та Чернігівської областей, інформує
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у суботу, 20 серпня, обстріляли три громади Сумської області, дві - Чернігівської та одну громаду Харківської області, інформує
"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї", - наголосили прикордонники.
Прикордонні громади обстрілляли з боку російських населених пунктів: Тьоткіно, Зоря, Гордєєвка, Ломаківка, Случевськ.
Окупанти продовжують регулярно обстрілювати прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.
Анна Конюченко, ZN.ua