Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"

Під обстріл потрапили громади Сумської, Харківської та Чернігівської областей, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська у суботу, 20 серпня, обстріляли три громади Сумської області, дві - Чернігівської та одну громаду Харківської області, інформує ДПСУ.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї", - наголосили прикордонники.

Прикордонні громади обстрілляли з боку російських населених пунктів: Тьоткіно, Зоря, Гордєєвка, Ломаківка, Случевськ.

Окупанти продовжують регулярно обстрілювати прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.


Анна Конюченко, ZN.ua





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