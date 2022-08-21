NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни

Минуло вже майже шість місяців російської війни проти України. А Кремль досі називає своє вторгнення в сусідню країну «спеціальною операцією», намагаючись підтримувати відчуття нормальності вдома.

Але низка українських атак в Криму, який Владімір Путін анексував у 2014 році, руйнує цей наратив. І оскільки українські атаки посилюються на території, яка має стратегічне і символічне значення, з’являється внутрішній політичний тиск на Кремль. Критика і дебати про війну все частіше з’являються в соціальних мережах. І стає очевидно, що навіть території, які уряд Росії вважає російськими, насправді не безпечні, - пише New York Times .