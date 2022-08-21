NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни
Українські удари по російським військовим об’єктам на півострові принесли невелику користь, але вони руйнують ключові вигадки Кремля, інформує
Минуло вже майже шість місяців російської війни проти України. А Кремль досі називає своє вторгнення в сусідню країну «спеціальною операцією», намагаючись підтримувати відчуття нормальності вдома.
Але низка українських атак в Криму, який Владімір Путін анексував у 2014 році, руйнує цей наратив. І оскільки українські атаки посилюються на території, яка має стратегічне і символічне значення, з’являється внутрішній політичний тиск на Кремль. Критика і дебати про війну все частіше з’являються в соціальних мережах. І стає очевидно, що навіть території, які уряд Росії вважає російськими, насправді не безпечні, - пише
Видання нагадує, що в суботу безпілотник протаранив штаб-квартиру Чорноморського флоту РФ в Криму. Чорний дим здіймався над Севастополем. Також у західній частині Криму російські війська відкрили вогонь з систем ППО по невизначених цілях. Про це говорили представники окупаційної російської влади на півострові, які звинувачували в атаках Україну і закликали місцевих жителів не панікувати. Також вони наполягали, що ніхто не постраждав. А російська протиповітряна оборона функціонує належним чином.