NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни

Українські удари по російським військовим об’єктам на півострові принесли невелику користь, але вони руйнують ключові вигадки Кремля, інформує ZN.ua.

NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни

Минуло вже майже шість місяців російської війни проти України. А Кремль досі називає своє вторгнення в сусідню країну «спеціальною операцією», намагаючись підтримувати відчуття нормальності вдома.

Але низка українських атак в Криму, який Владімір Путін анексував у 2014 році, руйнує цей наратив. І оскільки українські атаки посилюються на території, яка має стратегічне і символічне значення, з’являється внутрішній політичний тиск на Кремль. Критика і дебати про війну все частіше з’являються в соціальних мережах. І стає очевидно, що навіть території, які уряд Росії вважає російськими, насправді не безпечні, - пише New York Times.

Видання нагадує, що в суботу безпілотник протаранив штаб-квартиру Чорноморського флоту РФ в Криму. Чорний дим здіймався над Севастополем. Також у західній частині Криму російські війська відкрили вогонь з систем ППО по невизначених цілях. Про це говорили представники окупаційної російської влади на півострові, які звинувачували в атаках Україну і закликали місцевих жителів не панікувати. Також вони наполягали, що ніхто не постраждав. А російська протиповітряна оборона функціонує належним чином.


Лесь Димань, ZN.ua





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