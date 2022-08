Гіркін порівняв Зеленського та Кремль не на користь останнього

Колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” Ігор Гіркін, який був прихильником жорсткої лінії поведінки російських військ в Україні, розкритикував російське командування через проведення “танкового біатлону” під Москвою.

“19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де «наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів», - вказує британська розвідка.

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.

“Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні”, - вважають британські аналітики.