Гіркін порівняв Зеленського та Кремль не на користь останнього

Британська розвідка заявляє, що в Росії силовики обурені проведенням “танкового біатлону”, інформує ZN.ua.

Гіркін порівняв Зеленського та Кремль не на користь останнього
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” Ігор Гіркін, який був прихильником жорсткої лінії поведінки російських військ в Україні, розкритикував російське командування через проведення “танкового біатлону” під Москвою.

“19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де «наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів», - вказує британська розвідка.

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.

“Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні”, - вважають британські аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/lYw4QgVmcY

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/b0cryZkSsJ

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 21, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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