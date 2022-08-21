Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300

Російські окупаційні війська у неділю, 21 серпня, обстріляли Миколаїв ракетами С-300, заявив голова ОВА Віталій Кім.

"21 серпня, близько 01:00, зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає", - зазначив Кім у Telegram.

Війська РФ обстріляли також Баштаннський, Вознесенський та Миколаївський райони.

У селі Любомирівка Миколаївського району одна люлина отримала поранення.

Окупанти обстріляли з артилерії села Зоря та Новоруське. У Баштанському районі були обстріли околиць села Новоолександрівка. Постраждалих немає.

Російські війська обстріляли село Червона Долина. Пошкоджено житловий будинок та автівку. В селі Широке пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю сільської ради. Тривають обстріли території Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.