Ракетний удар по Вознесенську: зросла кількість постраждалих

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Вознесенську Миколаївської області 20 серпня кількість постраждалих зросла до 14 людей, зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Відомо, що поранення отримали 14 осіб, серед яких троє дітей. У лікарняних закладах перебувають троє дорослих і двоє дітей", - зазначив Кім у Telegram.

Російські війська завдали удару по Вознесенску ракетою "Калібр".

В п'ятиповерховому будинку пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обвалені балкони, вибиті шибки і вікна. Пошкоджено також п'ять одноповерхових будинків.