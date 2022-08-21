В Албанії при спробі проникнути на військовий завод затримали двох росіян і одного українця

При затриманні двоє албанських військових були поранені, інформує ZN.ua.

В Албанії при спробі проникнути на військовий завод затримали двох росіян і одного українця
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В суботу, 20 серпня, двоє албанських військових зазнали поранення під час затримання двох росіян та одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод у центральній Албанії. Про це повідомляє Reurers, посилаючись на Міністерство оборони Албанії.

«Троє людей з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства, – повідомили у відомстві. – Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення».

В албанському Міноборони повідомили, що всіх трьох іноземців затримано. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що їх «підозрюють у шпигунстві».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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