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2022-08-21
В Албанії при спробі проникнути на військовий завод затримали двох росіян і одного українця
При затриманні двоє албанських військових були поранені, інформує
© en.wikipedia.org
В суботу, 20 серпня, двоє албанських військових зазнали поранення під час затримання двох росіян та одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод у центральній Албанії. Про це повідомляє
«Троє людей з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства, – повідомили у відомстві. – Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення».
В албанському Міноборони повідомили, що всіх трьох іноземців затримано. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що їх «підозрюють у шпигунстві».
Юлія Лавришин, ZN.ua