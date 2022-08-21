На півдні ЗСУ уразили штабний пункт, склади боєприпасів і знищили 75 російських окупантів

Українські військові атакували командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, інформує ZN.ua.

На півдні ЗСУ уразили штабний пункт, склади боєприпасів і знищили 75 російських окупантів
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ЗСУ на півдні завдали удару по командному пункту російських окупантів і знищили за добу 75 з них та їхню броньовану техніку. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Також росіяни дев’ять разів безуспішно атакували ЗСУ штурмовою авіацією та гелікоптерами вздовж лінії зіткнення. Окрім того, окупанти завдали ракетного удару по Вознесенську, поранивши там 14 людей, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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