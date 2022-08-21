“Бавовна” в Криму: Вибухи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту – ISW

Російська окупаційна адміністрація в Криму, ймовірно, розглядає посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру. Такі заходи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Про це йдеться в свіжому звіті Інституту дослідження війни за підсумками 20 серпня.

“Развожаєв (так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя – ред.) заявив, що всі служби безпеки міста працюють у режимі «посиленої готовності» і контролюють усі в’їзди до міста

Він стверджував, що мешканці Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости, “повернувши півострову стан безпеки, який був після захоплення його Росією в 2014 році””, – зазначають у звіті.

Раніше ISW оцінював, що російські війська використовували усі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію, як бойові сили, і, ймовірно, доведеться відволікти частину цих сил від лінії фронту та від виконання обов’язків з окупаційної безпеки в інших місцях, щоб “захистити” окупований Крим.