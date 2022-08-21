“Бавовна” в Криму: Вибухи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту – ISW

Триваюча неспроможність РФ зупинити атаки на окупований Крим також може викликати невдоволення в російському суспільстві, вважають воєнні аналітики, інформує ZN.ua.

“Бавовна” в Криму: Вибухи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту – ISW
Фото вибухів у Криму / соцмережі

Російська окупаційна адміністрація в Криму, ймовірно, розглядає посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру. Такі заходи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Про це йдеться в свіжому звіті Інституту дослідження війни за підсумками 20 серпня.

“Развожаєв (так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя – ред.) заявив, що всі служби безпеки міста працюють у режимі «посиленої готовності» і контролюють усі в’їзди до міста

Він стверджував, що мешканці Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости, “повернувши півострову стан безпеки, який був після захоплення його Росією в 2014 році””, – зазначають у звіті.

Раніше ISW оцінював, що російські війська використовували усі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію, як бойові сили, і, ймовірно, доведеться відволікти частину цих сил від лінії фронту та від виконання обов’язків з окупаційної безпеки в інших місцях, щоб “захистити” окупований Крим.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областюЗСУ збили три російські БПЛА в небі над Херсонською областю
На Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканцівНа Херсонщині російські загарбники посили фільтрацію місцевих мешканців
Росії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISWРосії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISW
NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війниNYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни
Паніку росіян після бомбардувань Криму та Білгорода мають відчувати у Кремлі – АслундПаніку росіян після бомбардувань Криму та Білгорода мають відчувати у Кремлі – Аслунд
У кримських селищах Чорномоське та Оленівка чути вибухи
Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідкаРосійські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідка
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
У Дніпрі пролунали потужні вибухи: перші подробиціУ Дніпрі пролунали потужні вибухи: перші подробиці
Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті ХарковаРосійські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова
Последние новости
Подгружаем последние новости