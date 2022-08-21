Не лише політико-дипломатичне, а мілітарне рішення: Томак про деокупацію Крим

Україна повертатиме собі Крим не тільки за допомогою політико-дипломатичного шляху, яким є Кримська платформа. У нас є для цього й інші інструменти. Про це 20 серпня в ефірі телемарафону «Говорить Україна» телеканалів «Дом» та UA повідомила керівниця служби Кримської платформи у Представництві президента України в АР Крим Марія Томак, передає сайт каналу « Дом ».

«Існує стратегія деокупації та реінтеграції Криму, яка була ухвалена Радою національної безпеки і оборони України та підписана президентом, і в якій йдеться про ухвалення політико-дипломатичного шляху, але водночас йдеться про те, що Україна залишає за собою право використовувати інші інструменти, які не суперечать міжнародному праву та законодавству України для того, щоб відновити територіальну цілісність та суверенітет», – розповіла Марія Томак.