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2022-08-21
The Guardian: Полегшення від стримування Києвом наступу РФ зникає, а економічний тиск бере своє
Війни лише частково ведуться на полі бою.
Сучасні війни є доволі багатогранними і лише частково ведуться безпосередньо на полі бою
Ціни на пальне продовжують рости, співчуття та солідарність з Україною зменшуватимуться, і західні політики почнуть остерігатися надання підтримки Києву. На сторінках британської
“Війни лише частково ведуться на полі бою”, Києву також необхідно розпалити оновлену мету вдома та зберегти національну єдність: полегшення та гордість від стримування початкового російського нападу неминуче зникають, а економічний, соціальний та психологічний тиск бере своє, інформує
Оксана Коваль, ZN.ua