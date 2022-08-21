The Guardian: Полегшення від стримування Києвом наступу РФ зникає, а економічний тиск бере своє

Ціни на пальне продовжують рости, співчуття та солідарність з Україною зменшуватимуться, і західні політики почнуть остерігатися надання підтримки Києву. На сторінках британської The Guardian з’явився черговий матеріал, присвячений аналізу ситуації на українському фронті та деяким прогнозам.

“Війни лише частково ведуться на полі бою”, Києву також необхідно розпалити оновлену мету вдома та зберегти національну єдність: полегшення та гордість від стримування початкового російського нападу неминуче зникають, а економічний, соціальний та психологічний тиск бере своє, інформує ZN.ua .