Японія планує розгортання ракет великої дальності для протидії Китаю – Yomiuri

Через значний розрив військових можливостей, уряд країни планує збільшити оборонний бюджет, інформує ZN.ua.

Японія планує розгортання ракет великої дальності для протидії Китаю – Yomiuri
© unsplash/nathanb

Уряд Японії розглядає можливість розміщення більш ніж 1000 крилатих ракет великої дальності, у зв'язку з останніми подіями навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю. Зокрема планується розгортання ракетних комплексів на островах Нансей та Кюсю, пише японське видання Yomiuri із посиланням на урядовців.

Ракети, які планують розмістити, будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1000 км та зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю. Також їх планують удосконалити, аби можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Покращену версію ракет наземного базування планують розгорнути у 2024 році, що на два роки раніше ніж планувалося.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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