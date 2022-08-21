РФ уже не поспішає проводити «референдуми» на захоплених територіях – Фейгін

Росія поставила на паузу проведення «референдумів» на тимчасово захоплених територіях України. Правозахисник Марк Фейгін вважає , що причиною цього є атаки ЗСУ на Крим, який РФ окупувала вісім років тому.

Правозахисник уточнив, що раніше Росію не могла зупинити навіть перспектива невизнання псевдореферендумів світом. Окупанти планували фальсифікувати результати та «приєднати» захоплені українські території.

Але тепер, коли окупантам очевидно, що Україна не відмовиться від своїх людей і боротиметься за деокупацію територій, загарбники вирішили взяти паузу, щоб визначитися, що робити далі.

«РФ «обережжує», окупантів лякає наша рішучість та обстріли в Криму. Це щось нове для Москви, адже раніше українські військові не мали таких можливостей у вигляді озброєнь, які нам надає Захід », - пояснив правозахисник.

У РФ вважали, що Україна не наважиться вдарити по Криму, вважає Фейгін. Цим, зокрема, пояснюється заява заступника голови Радфеду РФ Дмітрія Медведєва про «судний день для України».

Але зараз у Кремлі зрозуміли, що війна не припиниться після проведення референдумів. І вирішили взяти паузу, щоби обміркувати варіанти.