«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня

Президент закликав українців бути особливо обережними у День державного прапора і День незалежності, інформує ZN.ua.

«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня
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Наступного тижня Україна відзначатиме День державного прапора і День незалежності. Проте держава-терористка Росія, скоріш за все, не проґавить нагоди, щоб завдати у ці дні серйозних ракетних ударів. Про це у своєму вечірньому відеозверненні 20 серпня заявив президент України Володимир Зеленський, закликавши українців бути особливо обережними.

«Ми повинні усвідомлювати, що на цьому тижні Росія може постаратися зробити щось особливо бридке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те ж постійно – гидке і жорстоке», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що українці мають бути міцними та триматися разом, щоб впевнено протистояти провокаціям і загрозам, а також «щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за Азовсталь і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста».

«Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти весь шлях до української перемоги», – наголосив президент.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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