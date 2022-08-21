«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня
Президент закликав українців бути особливо обережними у День державного прапора і День незалежності, інформує
Наступного тижня Україна відзначатиме День державного прапора і День незалежності. Проте держава-терористка Росія, скоріш за все, не проґавить нагоди, щоб завдати у ці дні серйозних ракетних ударів. Про це у своєму вечірньому
«Ми повинні усвідомлювати, що на цьому тижні Росія може постаратися зробити щось особливо бридке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те ж постійно – гидке і жорстоке», – сказав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що українці мають бути міцними та триматися разом, щоб впевнено протистояти провокаціям і загрозам, а також «щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за Азовсталь і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста».
«Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти весь шлях до української перемоги», – наголосив президент.