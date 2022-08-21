«Армія дронів» отримала 100 великих коптерів для захисту кордону

Щоб українські військові могли виконувати тактичні завдання на лінії фронту, Україні потрібно ще стільки ж, інформує ZN.ua.

«Армія дронів» отримала 100 великих коптерів для захисту кордону
© Getty Images

Україна у межах проєкту «Армія дронів» отримала 100 великих коптерів, які здатні літати на далекі відстані, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом країні потрібно близько 200 таких.

«Зараз в нас майже 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту. Є ще глибина фронту, яку ми умовно розділили на чотири рівні. Перша лінія – це до 3-х км, друга, третя та четверта – 60, 70 і 120 км відповідно», - розповідає Федоров в інтерв’ю «Укрінформу».

Щоб покрити трикілометрову зону, потрібно близько десяти тисяч безпілотників, з цим завданням можуть впоратися побутові дрони. Ці дрони потрібні для міських боїв та здійснення розвідки на невеликі відстані. Для інших ліній потрібні великі безпілотники, які літають на довгі відстані.

«Таких дронів законтрактували вже більше 200 штук, щоб наші військові могли виконувати тактичні завдання на лінії фронту. Вони починають поступово надходити – близько 100 штук вже в Україні. Думаю, що до кінця жовтня-початку листопада усі законтрактовані дрони будуть у нас», - сказав Федоров.

Міністр наголосив, що після надходження необхідної кількості безпілотників потрібно буде постійно підтримувати ї і мати можливість швидко замінити знищенні противником.

«Ми постійно шукаємо можливості для купівлі цих дронів, ремонтуємо старі, відкриваємо хаби для їх відновлення та, звісно, навчаємо на постійній основі пілотів. Наразі вдалось зібрати вже близько 855 млн грн на купівлю нових БПЛА», - додав Федоров.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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