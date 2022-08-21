Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР

Уряд РФ та Міноборони Білорусі підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Про це інформує прес-служба Головного управління розвідки.

"Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, в основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

"За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України", - підкресили в ГУР.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання до 27 серпня. При цьому 21 серпня на всіх полігонах оголошено вихідний.