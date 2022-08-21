Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР

Бойові літаки типу МіГ-29 будуть використані проти України, інформує ZN.ua.

Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Уряд РФ та Міноборони Білорусі підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Про це інформує прес-служба Головного управління розвідки.

"Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, в основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

"За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України", - підкресили в ГУР.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання до 27 серпня. При цьому 21 серпня на всіх полігонах оголошено вихідний.

"Білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через брак реального бойового досвіду. Також на стрільбищі біля села Вялець (Воложинський район) і на 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани") навчання тривали лише один тиждень, подальшого продовження не відбулося", – повідомили в групі "Беларускі Гаюн".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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