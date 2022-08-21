Україна повертається в Крим – Зеленський

Президент Володимир Зедленський у відеозверненні увечері, 20 серпня, розповів про підготовку до Крмської платформи, візти справжніх друзів України та попередив про ймовірні жорстокі дії РФ .

"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду — день нашого прапора і день нашої незалежності. Попереду — вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається.

Президент не виключає, що Росія може цього тижня вдатися до жорстоких дій.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Рося робила те саме постійно - гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога - принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти, тому важливо жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості", - каже президент у зверненні.

Зеленський наголошує, що задля перемоги українцям ще доведеться витерпіти багато болю, проте українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.

"Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні — обов’язково за Усика, наш хлопець! Віримо в себе і в Україну!", — наголосив Зеленський.