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2022-08-21
Мелітопольські партизани підірвали електроопору, щоб завадити окупантам перепідключити ЗАЕС – Федоров
Росіяни звезли до міста різноманітне обладнання та реквізит для підключення атомної електростанції до російської енергосистеми, інформує
Російські окупанти все ж намагаються незаконно підключити Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. Проте українські партизани їм систематично заважають. Про один з таких випадків
За інформацією Івана Федорова, для перепідключення ЗАЕС окупанти завезли до Мелітополя великовантажні машини з проводами і бочками з трансформаторним маслом. Однак місцеві партизани роблять все, щоб їм завадити.
Юлія Лавришин, ZN.ua