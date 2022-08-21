Мелітопольські партизани підірвали електроопору, щоб завадити окупантам перепідключити ЗАЕС – Федоров

Російські окупанти все ж намагаються незаконно підключити Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. Проте українські партизани їм систематично заважають. Про один з таких випадків повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією Івана Федорова, для перепідключення ЗАЕС окупанти завезли до Мелітополя великовантажні машини з проводами і бочками з трансформаторним маслом. Однак місцеві партизани роблять все, щоб їм завадити.