Росія намагається обійти західні санкції через Туреччину – Мінфін США

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу американських та західних санкцій.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, інформує прес-служба відомства.

"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", - йдеться у повідомленні.

Адейемо також підкреслив важливість докладених цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ .