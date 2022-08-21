Росія намагається обійти західні санкції через Туреччину – Мінфін США

У США стурбовані такою тенденцією.

Росія намагається обійти західні санкції через Туреччину – Мінфін США
© Радио Свобода

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу американських та західних санкцій.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, інформує прес-служба відомства.

"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", - йдеться у повідомленні.

Адейемо також підкреслив важливість докладених цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства фінансів США опублікували список країн, через які триває експорт підсанкційних товарів до Росії та Білорусі. Йдеться про такі країни, як Вірменія, Бразилія, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Китай, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ та Узбекистан.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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