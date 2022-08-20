У кримських селищах Чорномоське та Оленівка чути вибухи

В окупованому росіянами Криму знову чути вибухи: неспокійно у селищах Чорноморське та Оленівка на мисі Тарханкут.

«Сьогоднішній вечір пропонує нам відслідковувати ситуацію в окупованому Криму з селища Aqme?it / Чорноморське, де пролунало кілька вибухів...», - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Вибухи чули й у сусідній Оленівці, у небі над пляжем помітний димний слід. Російські окупанти стверджують, що спрацювала протиповітряна оборона.