У кримських селищах Чорномоське та Оленівка чути вибухи

В окупованому росіянами Криму знову чути вибухи: неспокійно у селищах Чорноморське та Оленівка на мисі Тарханкут.

«Сьогоднішній вечір пропонує нам відслідковувати ситуацію в окупованому Криму з селища Aqme?it / Чорноморське, де пролунало кілька вибухів...», - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Вибухи чули й у сусідній Оленівці, у небі над пляжем помітний димний слід. Російські окупанти стверджують, що спрацювала протиповітряна оборона.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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