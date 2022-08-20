Україна модернізувала свої винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM – Пентагон
США здійснює другу поставку цих ракет до України
Україна змогла модернізувати радянські винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM, що входять у новий пакет військової допомоги США. Про це повідомили у Пентагоні
«Ми надаємо додаткові високошвидкісні протирадарні ракети. Це ракети HARM. Україна успішно застосувала ці ракети. Вони успішно інтегрували їх в українські літаки, і це дозволяє Україні шукати та знищувати російські радари, тому ми надамо додаткові ракети HARM», -
Також у американському оборонному відомстві уточнили, що носіями ракет стали українські винищувачі МіГ.
«Літак, з яким вони інтегрували ракети HARM, є їхнім літаком МіГ. Вони успішно здійснили технічну інтеграцію і на основі цього, ми надали їм ці ракети. Тож це фактично другий транш HARMS, який ми надаємо», - уточнили в Пентагоні