Україна модернізувала свої винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM – Пентагон

Україна змогла модернізувати радянські винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM, що входять у новий пакет військової допомоги США . Про це повідомили у Пентагоні

«Ми надаємо додаткові високошвидкісні протирадарні ракети. Це ракети HARM. Україна успішно застосувала ці ракети. Вони успішно інтегрували їх в українські літаки, і це дозволяє Україні шукати та знищувати російські радари, тому ми надамо додаткові ракети HARM», - зазначили у Пентагоні.

Також у американському оборонному відомстві уточнили, що носіями ракет стали українські винищувачі МіГ.

«Літак, з яким вони інтегрували ракети HARM, є їхнім літаком МіГ. Вони успішно здійснили технічну інтеграцію і на основі цього, ми надали їм ці ракети. Тож це фактично другий транш HARMS, який ми надаємо», - уточнили в Пентагоні