Правозахисники вимагають розслідувати напад на швейцарського журналіста в Україні

Українська неурядова організація Truth Hounds звернулася до Генеральної прокуратури Швейцарії з проханням розслідувати напад на швейцарського журналіста-фрілансера Гійома Бріке на півдні України в березні як можливий військовий злочин, згідно з швейцарською групою Civitas Maxima, яка допомогла їй подати скаргу.

Прокуратура підтвердила, що отримала скаргу, яка, за її словами, «тепер буде розглянута відповідно до звичайної процедури», інформує AFP .

"Це перша кримінальна скарга, отримана в цьому контексті", - йдеться в повідомленні, однак наголошується, що отримання скарги не означає автоматично початок розслідування.

За даними Civitas Maxima, Бріке був поранений у голову та руки, коли його автомобіль з женевськими номерами та написом PRESS з обох боків потрапив у засідку російських військ під Миколаєвом 6 березня.

Юридичний директор Truth Hounds Дмитро Коваль повідомив телеканалу РТС, що група, яка документує військові злочини в Україні з 2014 року, спромоглася ідентифікувати російський підрозділ, який, ймовірно, відкрив вогонь по авто Бріке.

Civitas Maxima, яка забезпечує юридичне представництво жертв військових злочинів та злочинів проти людяності, припустила, що журналіст став навмисною мішенню.

"Бріке вважає, що причина, через яку преса переслідується, полягає в тому, щоб залякати журналістів, щоб вони не висвітлювали війну", - йдеться у заяві.

З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого російських військових часто звинувачують у навмисному переслідуванні журналістів, які чітко ідентифікують себе як працівники ЗМІ.

Коваль підкреслив, що Україна щосили намагається розслідувати величезну кількість ймовірних військових злочинів і потребує допомоги інших країн.

«Жодна країна не здатна впоратися з такою великою кількістю військових злочинів, які зараз підозрюються в Україні», — йдеться у заяві.