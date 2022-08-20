На Запоріжжі отруїли кількох окупантів. Міноборони РФ звинуватило Зеленського у санкціонуванні «терористичного» акту

Окупантів отруїли ботулотоксином.

На Запоріжжі отруїли кількох окупантів. Міноборони РФ звинуватило Зеленського у санкціонуванні «терористичного» акту
© Минобороны РоSSии/t.me

Російське Міністерство оборони звинуватило вище політичне керівництво України у «санкціонуванні терористичних актів із застосуванням проти російських військовослужбовців хімічних отруйних речовин» після того, як окупантів отруїли на території Запорізької області.

Точна кількість отруєних загарбників не називається.

Окупантів госпіталізували з ознаками сильного отруєння 31 липня. В результаті обстеження в їхніх організмах виявлено отруйну речовину — ботулотоксин типу «В». Додатковий аналіз, проведений у Головному науково-дослідному випробувальному інституті військової медицини Міноборони РФ, теж підтвердив отруєння ботулотоксином.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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