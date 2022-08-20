На Запоріжжі отруїли кількох окупантів. Міноборони РФ звинуватило Зеленського у санкціонуванні «терористичного» акту

Російське Міністерство оборони звинуватило вище політичне керівництво України у «санкціонуванні терористичних актів із застосуванням проти російських військовослужбовців хімічних отруйних речовин» після того, як окупантів отруїли на території Запорізької області.

Точна кількість отруєних загарбників не називається.