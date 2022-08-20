Українці за кордоном вже почали відзначати День незалежності: програма заходів

У День Незалежності, 24 серпня, українці у різних країнах світу проведуть акцію The Free World Gathering, щоб створити умовний "ланцюг єдності" на центральних вулицях міст. Також на честь свята у Польщі пройде урочистий захід під назвою “Серце для України”.

Про акцію з живим ланцюгом повідомляється на сайті організаторів, інформує Апостроф .

"24 серпня ми вийдемо на центральні вулиці міст і візьмемося за руки, щоб утворити живі ланцюги - символ єднання людей вільного світу. Покажемо вім: свобода - наша спільна найвища цінність, воля - наш спосіб мислення", - йдеться у повідомленні.

Також акція має на меті в черговий раз звернути увагу світу на кровопролитну та жорстоку війну в Україні, куди вторглася Росія. Щоб взяти участь в акції, треба зайти на сайт організаторів та знайти своє місто на карті. Далі потрібно вказати точне місце на головній вулиці, де будете стояти. Побачивши цю позначку, учасники акції можуть стати поруч або самім обрати місце поряд з іншими учасниками.

У свою чергу, Польща влаштовує до Дня Незалежності України святковий захід “Серце для України”. Він розпочався 20 серпня та пройде до кінця 24 серпня у Варшаві, Катовіце, Гданську, Любліні, Бидгощу, Кракові, Познані, Хелмі, Вроцлаві. Українці таким чином висловлюють подяку полякам за допомогу у скрутний для України час.

Спочатку передбачається урочиста частина зі словами подяки польському народові від українців, а також громадських та християнських організацій. Далі на сцені з'являться українські музикальні гурти. Крім того, програмою святкового заходу передбачається молитва за Україну та Польщу, духовні настанови, сімейні та дитячі зони, фуд-корди з солодощами та кавою.

Організували “Серце для України” християнські церкви баптистів у Польщі, а також Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн-баптистів та Благодійний фонд “Майбутнє дітям України”.

Фото: freeworldgathering.com

Фото: freeworldgathering.com

Фото: freeworldgathering.com