Ракетний удар по Вознесенську: кількість поранених збільшилася на три людини

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Вознесенськ Миколаївської області, за попередніми даними, постраждали 12 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора в Telegram .

Як зазначається, двоє поранених дітей наразі перебувають у важкому стані.