Ракетний удар по Вознесенську: кількість поранених збільшилася на три людини

Двоє постраждалих дітей – у важкому стані.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Вознесенськ Миколаївської області, за попередніми даними, постраждали 12 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора в Telegram.

Як зазначається, двоє поранених дітей наразі перебувають у важкому стані.

У офісі генпрокурора уточнили, що в результаті влучення ракети РФ у п’ятиповерхівку було зруйновано два її під’їзди. Крім того, вибухи завдали пошкоджень розташованим поряд приватним будинкам і автомобілям.


Максим Царук, ZN.ua





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