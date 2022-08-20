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2022-08-20
Ракетний удар по Вознесенську: кількість поранених збільшилася на три людини
Двоє постраждалих дітей – у важкому стані.
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Вознесенськ Миколаївської області, за попередніми даними, постраждали 12 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора в
Як зазначається, двоє поранених дітей наразі перебувають у важкому стані.
У офісі генпрокурора уточнили, що в результаті влучення ракети РФ у п’ятиповерхівку було зруйновано два її під’їзди. Крім того, вибухи завдали пошкоджень розташованим поряд приватним будинкам і автомобілям.
Максим Царук, ZN.ua