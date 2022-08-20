Росіяни вдарили ракетами по Вознесеньську,поблизу Південноукраїнської АЕС

Ураженню піддалася зона спостереження станції.

Росіяни вдарили ракетами по Вознесеньську,поблизу Південноукраїнської АЕС
© elektrovesti.net

Російські ракети, які вдарили по Вознесенську, могли цілити в Південноукраїнську АЕС. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

"Не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії", - наголосили в "Енергоатомі".

В "Енергоатомі" наголошують, що у березні росіяни вже намагалися захопити ПАЕС
"Спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників. Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції. Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не шкодуючи людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, російські загарбники обстріляли місто Вознесенськ.

Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку. В будівлі повністю зруйновано верхній поверх, постраждали цивільні люди, зайнялася пожежа. Відомо про 9 поранених внаслідок обстрілу, з них четверо дітей. Вік від трьох до 17 років. Одну дитину оперують, у неї уламок вирвав око.

Раніше високопосадовці США та Великої Британії зробили заяву, в якій попередили, що атака Росії на Запорізьку АЕС стане порушенням статті 5 статуту НАТО.

"Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично має задіяти статтю 5", – зазначив Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер.

Стаття 5 статуту НАТО передбачає що, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх.

За матеріалами: Енергоатом /

Лія Ільченко, ZN.ua





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