Чотири країни ЄС не хочуть забороняти росіянам в'їзд: "Основна мета режиму санкцій полягає в тому..."

Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO .

Міністерство закордонних справ Португалії наголосило, що метою санкцій проти Москви не має бути покарання російського народу.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", - заявили у МЗС.

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", - додали у відомстві.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.