Чотири країни ЄС не хочуть забороняти росіянам в'їзд: "Основна мета режиму санкцій полягає в тому..."

Чотири країни ЄС не хочуть забороняти росіянам в'їзд: "Основна мета режиму санкцій полягає в тому..."

Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO.

Міністерство закордонних справ Португалії наголосило, що метою санкцій проти Москви не має бути покарання російського народу.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", - заявили у МЗС.

флаг Португалии

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", - додали у відомстві.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

Олаф Шольц


Алексей Ионов, politeka.net





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