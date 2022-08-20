Контррозвідка затримала російських агентів, які намагались вступити до лав ЗСУ

Під час окупації Київщини вони співпрацювали з російськими загарбниками

Контррозвідка затримала російських агентів, які намагались вступити до лав ЗСУ
Агенти РФ хотіли шпигувати в українській армії
© СБУ

Двоє російських агентів у Київській області намагались вступити до лав Збройних сил України. Наразі їх затримали правоохоронці. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

«Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини», - йдеться у повідомленні спецслужби.

За інформацією слідства, під час окупації колаборанти брали активну участь у так званій «фільтрації». Озброївшись вони шукали серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам.

СБУ встановило, що зрадники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації росіян.


Артем Руденко, ZN.ua





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