Енергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділка

Працівники ЗАЕС, які взяли участь у зйомках російської пропаганди, будуть звільнені за зраду та колабораціонізм. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" .

"Поодинокі «діючі працівники станції», котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію «НЕ діючих», бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в "Енергоатомі", указані працівники взяли участь у відео, яке мало на меті створити картинку, що обстріл станції начебто здійснюється українською стороною.