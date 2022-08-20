Енергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділка

Російські пропагандисти видали десятки брехливих "відео", у тому числі і за участю "працівників станції", інформує ZN.ua.

Енергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділка
© npp.zp.ua

Працівники ЗАЕС, які взяли участь у зйомках російської пропаганди, будуть звільнені за зраду та колабораціонізм. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Поодинокі «діючі працівники станції», котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію «НЕ діючих», бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в "Енергоатомі", указані працівники взяли участь у відео, яке мало на меті створити картинку, що обстріл станції начебто здійснюється українською стороною.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Росія може пустити фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС на початку вересняРосія може пустити фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС на початку вересня
Окупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідкаОкупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідка
ДІЯРУ уточнила режим роботи енергоблоків ЗАЕС, де стоїть російська технікаДІЯРУ уточнила режим роботи енергоблоків ЗАЕС, де стоїть російська техніка
Росіяни продовжують готувати ЗАЕС до відключення – ЕнергоатомРосіяни продовжують готувати ЗАЕС до відключення – Енергоатом
Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISWРосія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW
Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідкаРосіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка
Генеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕСГенеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕС
Україна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — ЗеленськийУкраїна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — Зеленський
У разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – СтарухУ разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – Старух
Последние новости
Подгружаем последние новости