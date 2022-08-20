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2022-08-20
Енергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділка
Російські пропагандисти видали десятки брехливих "відео", у тому числі і за участю "працівників станції", інформує
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Працівники ЗАЕС, які взяли участь у зйомках російської пропаганди, будуть звільнені за зраду та колабораціонізм. Про це
"Поодинокі «діючі працівники станції», котрі взяли участь у прорашистських відеопостановах, з наступного понеділка переходять в категорію «НЕ діючих», бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в "Енергоатомі", указані працівники взяли участь у відео, яке мало на меті створити картинку, що обстріл станції начебто здійснюється українською стороною.
Лія Ільченко, ZN.ua