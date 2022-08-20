Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітей

Більше ніж 1081 дитина постраждала

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітей
Зростає кількість загиблих на війні дітей
© ДСНС / Facebook

В Україні через збройну агресії Росії станом на ранок 20 серпня 2022 року більше ніж 1081 дитина. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За повідомленням ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення. Але цифри не остаточні, оскільки триває робота правоохоронців в місцях ведення бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей в наступних областях:

  • Донецькій області – 377;
  • Харківській – 202;
  • Київській – 116;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 61;
  • Миколаївській – 61;
  • Херсонській – 55;
  • Запорізькій – 41.

«19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Шевченківське Запорізької області отримала поранення 8-річна дівчинка», - йдеться у повідомленні ювенальних прокурорів.

Також 12 серпня, в результаті обстрілу росіянами м. Краматорськ на Донеччині було поранено 12-річну дівчинку.

Трагедія сталась і в с. Велике Артакове Миколаївської області. Там 27 травня, внаслідок обстрілу окупантів, загинула 9-річна дівчинка.

Правоохоронці нагадують, що російські військові пошкодили 2328 закладів освіти. З них 289 повністю знищили.


Артем Руденко, ZN.ua





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