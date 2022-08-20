Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітей
Більше ніж 1081 дитина постраждала
В Україні через збройну агресії Росії станом на ранок 20 серпня 2022 року більше ніж 1081 дитина. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
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Найбільше постраждало дітей в наступних областях:
- Донецькій області – 377;
- Харківській – 202;
- Київській – 116;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 61;
- Миколаївській – 61;
- Херсонській – 55;
- Запорізькій – 41.
«19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Шевченківське Запорізької області отримала поранення 8-річна дівчинка», - йдеться у повідомленні ювенальних прокурорів.
Також 12 серпня, в результаті обстрілу росіянами м. Краматорськ на Донеччині було поранено 12-річну дівчинку.
Трагедія сталась і в с. Велике Артакове Миколаївської області. Там 27 травня, внаслідок обстрілу окупантів, загинула 9-річна дівчинка.
Правоохоронці нагадують, що російські військові пошкодили 2328 закладів освіти. З них 289 повністю знищили.