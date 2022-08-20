Існує ризик, що США втрутиться в конфлікт в Україні — Foreign Affairs.

"Несподівана подія" в агресії Росії проти України може безпосередньо втягнути США у війну, інформує ZN.ua.

Існує ризик, що США втрутиться в конфлікт в Україні — Foreign Affairs.
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Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер заявив, що ситуація навколо військової агресії Росії проти України може завершитися втручанням США в конфлікт, повідомляє Foreign Affairs.

Міршаймер назвав сценарії втручання США у російсько-українську війну.

На думку професора, якщо конфлікт не закінчиться протягом року, Вашингтон може ввести сухопутні війська для допомоги Україні. Якщо РФ досягне великої перемоги в Україні, то Вашингтон здатний змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях. І навмисна ескалація, при якій Вашингтон проти своєї волі втягується в конфлікт несподіваною подією, що розгортається висхідною спіраллю.


Антон Герасименко, ZN.ua





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