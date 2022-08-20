Існує ризик, що США втрутиться в конфлікт в Україні — Foreign Affairs.
"Несподівана подія" в агресії Росії проти України може безпосередньо втягнути США у війну, інформує
Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер заявив, що ситуація навколо військової агресії Росії проти України може завершитися втручанням США в конфлікт,
Міршаймер назвав сценарії втручання США у російсько-українську війну.
На думку професора, якщо конфлікт не закінчиться протягом року, Вашингтон може ввести сухопутні війська для допомоги Україні. Якщо РФ досягне великої перемоги в Україні, то Вашингтон здатний змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях. І навмисна ескалація, при якій Вашингтон проти своєї волі втягується в конфлікт несподіваною подією, що розгортається висхідною спіраллю.