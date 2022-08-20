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2022-08-20
Данія почне відновлювати Миколаївську область вже у вересні
Українська влада також вказує на можливе ділове співробітництво на основі морських перевезень та імпорту, інформує
© Facebook / Миколаївська ОДА
Данія почне співпрацювати з Миколаївською областю вже з вересня, про це
Віталій Кім та міський голова Олександр Сенкевич зустрілися з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном.
Розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області з питань відновлення та реконструкції. У планах розпочати спільні проекти вже з вересня.
Антон Герасименко, ZN.ua