Данія почне відновлювати Миколаївську область вже у вересні

Данія почне співпрацювати з Миколаївською областю вже з вересня, про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім на своєму офіційному каналі в Телеграм.

Віталій Кім та міський голова Олександр Сенкевич зустрілися з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном.

Розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області з питань відновлення та реконструкції. У планах розпочати спільні проекти вже з вересня.