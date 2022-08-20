У Сочі спалахнула потужна пожежа біля аеропорту: вражаючі фото та відео

У суботу вранці, 20 серпня, біля аеропорту в Сочі спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, інформує Апостроф.

За даними видання Shot, поряд з аеропортом у Сочі спалахнув гаражний кооператив. Пожежа була настільки сильною, що величезний стовп чорного диму здійнявся в небо на кілька десятків метрів.

Місцеве видання "НП Сочі" стверджує, що сильна пожежа спалахнула на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Злітній. Через деякий час журналісти поінформували, що співробітникам МНС вдалося ліквідувати спалах.

"Зараз пожежники проливають споруду, що згоріла, щоб уникнути нової пожежі", - йдеться в повідомленні місцевого видання.



За даними журналістів, спалах стався на площі у 100 квадратних метрів. Для ліквідації сильної пожежі МНС задіяло 14 осіб особового складу та чотири одиниці спеціальної техніки.


Богдан Соловйов, Апостроф





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